Regierung will Unterstützung für jüdische Gemeinde aufstocken

Mit dem "Gesetz zur Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes" will die Regierung die Unterstützung für die jüdischen Gemeinde in Österreich nachhaltig aufstocken.

Vier Millionen Euro sollen künftig jährlich an die Israelitische Kultusgemeinde gehen, dies sei mehr als eine Verdreifachung des bisherigen Betrags, hieß es vonseiten des Bundeskanzleramts zur APA. Geschuldet seien die Förderungen auch dem erhöhten Schutzbedarf der jüdischen Einrichtungen.

Kurz spricht von "historischem Projekt"

Das Gesetz soll noch in dieser Woche im Ministerrat beschlossen werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist es "ein ehrliches Anliegen, Judentum als zentralen Bestandteil der österreichischen und europäischen Identität zu unterstützen". Es handle sich um ein "historisches Projekt", so der Kanzler. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht darin "einen wichtigen Beitrag zum besseren Schutz von Jüdinnen und Juden in unserem Land und zu einem blühenden Gemeindeleben".