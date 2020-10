Regierung will schärfer gegen "Sittenwächter" vorgehen

Ab Anfang November soll eine Taskforce mit der Erarbeitung von Maßnahmen gegen "kriminelle Tschetschenen" bzw. "Sittenwächter" starten, wie Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab ankündigten.

Taskforce soll Maßnahmen gegen "Sittenwächter" erarbeiten

Anlass für die aktuelle Ankündigung ist einer Presseaussendung vom Wochenende zufolge die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen in Moskau geborenen Jugendlichen mit tschetschenischen Wurzeln. Die beiden ÖVP-Minister kündigen nun ein schärferes Vorgehen gegen "extremistische Tendenzen in der tschetschenischen Szene in Österreich" an und verweisen diesbezüglich auch auf die seit Monaten laufenden Ermittlungen gegen tschetschenische "Sittenwächter" in Wien und Linz.