Regierung vergab Werbeauftrag an drei Agenturen

Die Suche der Regierung nach einer Schaltagentur für Werbung in der Höhe von bis zu 180 Mio. Euro für vier Jahre ist beendet.

Der Auftrag erging über eine Ausschreibung der Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG) an die Mediaagenturen Mediacom und Wavemaker der Group M sowie an Media.at der Dentsu-Gruppe. Das bestätigte die BBG der APA, nachdem zunächst die Tageszeitung "Der Standard" darüber berichtet hatte.

Bis 2024 bis zu 45 Millionen Euro möglich

Die Group M bestätigte gegenüber dem Branchenmedium "Horizont" den Etatgewinn. Gegenstand der Ausschreibung waren Media-Agenturleistungen und Mediaschaltungen "in Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik und Informationstätigkeiten der Bundesregierung (...) für öffentliche Auftraggeber in Österreich".

Bundesregierung weiter auf der Suche nach Werbe-Agentur

Die Bundesregierung ist indes weiterhin auf der Suche nach einer Werbe-Agentur, an die in den kommenden vier Jahren bis zu 30 Mio. Euro für "Kreativagenturleistungen" fließen sollen. Die gewählte Agentur soll Subaufträge an andere Agenturen vergeben können. Angestrebt wird in der ebenfalls über die BBG laufenden Ausschreibung eine "gemeinsame Kommunikationsstrategie" der Bundesregierung. Die Rahmenvereinbarung soll bis Ende Mai 2021 abgeschlossen werden.