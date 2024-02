Regierung stockt Mittel für Kinderschutz um 1,2 Millionen auf

Das Budget für den Kinderschutz wird von der Regierung erhöht, wie das Bundeskanzleramt in einer Aussendung am Montag mitteilte.

Budget für Kinderschutz deutlich höher als im Vorjahr

Das Budget wurde deutlich erhöht, wobei es im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hoch ist. Laut ÖVP-Familienministerin Susanne Raab handelt es sich dabei um eine Fortführung der bisherigen Bemühungen, den Kinderschutz zu intensivieren. Raab betonte in einer Aussendung, dass Kinder das Schützenswerteste unserer Gesellschaft seien. Im Jahr 2023 wurden Förderungen in Höhe von 525.000 Euro vergeben und das Budget für Familienberatungsstellen wurde erhöht, wie das Ministerium mitteilte. Zusätzlich soll noch in diesem Jahr eine neue Kinderschutzfachstelle gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt eröffnet werden. Derzeit wird eine österreichweite Kinderschutz-Kampagne erarbeitet.