Regierung plant Expertengruppe für Finanzprodukte

Die Regierung hat eine Expertengruppe zu nachhaltigen Finanzprodukten ins Leben gerufen. Bis zum Jahresende sollen die ersten Vorschläge vorliegen, wie privates Kapital für umweltrelevante Projekte aktiviert werden kann, sagten Finanzminister Hartwig Löger und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

An der “Focusgruppe Green Finance” nehmen neben Experten aus Finanz- und Umweltministerium auch Spitzenvertreter der Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht, der Kontrollbank, der Bundesfinanzierungsagentur, der Wiener Börse, Banken, Versicherungen, anderen Wirtschaftsunternehmen wie etwa Verbund und ÖBB sowie aus der Wissenschaft teil. Ziel ist eine “Green Finance Agenda”.

Österreich im internationalen Ranking unter den besten zehn

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass “der österreichische Finanzmarkt einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele leisten kann”, denn öffentliche Mittel werden dazu nicht ausreichen, so Köstinger. In Europa seien 180 Mrd. Euro an zusätzlichen Investitionen nötig, um die Klimaziele zu erreichen, erinnerte sie.