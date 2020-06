Regierung kündigt 400 Mio. Euro schweres Paket für Land- und Forstwirtschaft an

Für Land- und Forstwirte will die Regierung 400 Mio. Euro in die Hand nehmen. Paket sieht rückwirkend ab 1. Jänner 2020 auch höhere Pensionen für Bauern vor.

Die Regierung hat am Dienstagvormittag einen weiteren Einblick in die Fortschritte ihrer Klausur gegeben. So soll ein 400 Mio. Euro Programm für Land- und Forstwirte kommen. Wie viel Geld die Koalition aus ÖVP und Grünen insgesamt in die Hand nimmt, ließ Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) offen: "Die endgültige Summe wird feststehen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, die ja noch laufen."

400 Mio. Euro für Land- und Forstwirte

Zusätzlich zu den bereits bekannten Maßnahmen - wie etwa eine 14-prozentige Investitionsprämie oder das Vorziehen der Lohnsteuerreform - kündigte Blümel in einem Pressestatement eine degressive Abschreibemöglichkeit an.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) versprach den Bauern ein rückwirkendes Entlastungspaket von 50 Mio. Euro bei Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern. Weitere 350 Mio. Euro sind für Investitionsmaßnahmen gedacht, unter anderem für "klimafitte Mischwälder". Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte, es gehe darum, "die Weichen richtig zu stellen".

Höhere Pensionen für Bauern

Das 400 Mio. Euro Paket sieht rückwirkend ab 1. Jänner 2020 auch höhere Pensionen für Bauern vor. Die Absenkung des Anrechnungsprozentsatzes beim fiktiven Ausgedinge von 13 auf 10 Prozent erhöhe die jährliche Pension der Bauern um im Schnitt 450 Euro, heißt es in einer Presseunterlage.

Außerdem wird der Solidaritätsbeitrag in Höhe von 0,5 Prozent, den alle bäuerlichen Pensionisten zahlen, gestrichen. Weiters wird die Krankenversicherungs-Mindestbeitragsgrundlage angeglichen, was für Einheitswertbetriebe mit bis zu 320 Euro im Jahr und Optionsbetriebe mit bis zu 930 Euro im Jahr entlastet. Eingeführt wird eine steuerliche Risikoausgleichsmaßnahme, also eine Gewinnglättung, um die Landwirte besser vor Preis- und Ertragsschwankungen zu schützen.

In der am Dienstag verschickten Presseinfo führt das Landwirtschaftsministerium weitere ausgewählte Steuererleichterungen an, etwa für die die Wiederaufforstung nach Schadensereignissen und die Errichtung "klimafitter" Wälder, sowie für die Errichtung von Lagerstätten für Schadholz und die Förderung der mechanischen Entrindung als Forstschutzmaßnahme. Und Borkenkäferschäden sollen abgegolten werden.