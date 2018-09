Regierung für dauerhafte Sommerzeit: EU-Parlament und Staaten müssen zustimmen

Die Thematik der Zeitumstellung ist aktueller denn je. Nun fordert auch die Bundesregierung das EU-weite Ende der Zeitumstellung. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen dazu allerdings noch zustimmen.

Die Frage der Winterzeit stelle sich im Moment gar nicht, wurde am Freitag bei einer Pressekonferenz in Hongkong betont. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sagte, dass durch die Zeitumstellung keine Energieeinsparungen erfolgt seien. Daher solle sich die EU an den 60 Ländern orientieren, die bereits dauerhafte Sommerzeit haben. “Es macht wirklich nur Sinn, eine Zeit zu haben”. Auch in Hongkong, wo sich Schramböck, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) gerade befinden, gebe es keine Zeitumstellung.