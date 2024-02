Regierung einigt sich auf neues Biogas-Gesetz

Die Regierung hat endlich das geplante Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) verabschiedet, nachdem es monatelang verzögert wurde. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf vom Ministerrat genehmigt.

Suche nach Zweidrittel-Mehrheit für neues Biogas-Gesetz

Österreich strebe an, sich von verschmutzenden fossilen Brennstoffen und von Erpressbarkeit zu befreien. Die Eigenproduktion könne niemandem genommen werden - anstelle eines Gaskraftwerks in der Nähe des Kremls setze man auf ein Kraftwerk in der Nähe eines Misthaufens. Angesichts des gestiegenen Anteils an russischem Gas fordert Gewessler eine gesetzliche Verpflichtung zur Diversifizierung. Derzeit wird an einer entsprechenden Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes gearbeitet.