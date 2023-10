Regierung einigt sich auf BWB-Leitung

Die Bundesregierung hat beschlossen, Natalie Harsdorf-Borsch zur neuen Leiterin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zu ernennen. Frau Harsdorf-Borsch hatte die Behörde seit Dezember 2021 interimistisch geleitet. Diese Entscheidung geht aus einer offiziellen Mitteilung des Wirtschaftsministeriums hervor. Zuvor hatte es eine Ausschreibung für die Position gegeben, bei der auch eine Begutachtungskommission sowie ein externer Personalberater involviert waren.

In der Begutachtungskommission hatte sich der derzeitige Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts (BvWG), Michael Sachs, knapp gegen Harsdorf-Borsch durchgesetzt. Allerdings blockierten die Grünen die Bestellung von Sachs, da er ihrer Ansicht nach die Anforderungen für den Posten nicht erfüllt. Nun einigte sich die Koalition auf die mit einem weiteren Kandidaten ex aequo zweitgereihte Kandidatin Harsdorf-Borsch, die seit 2009 bei der BWB beschäftigt ist. Sie soll dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorgeschlagen werden. Der entsprechende Beschluss im Ministerrat soll am kommenden Mittwoch erfolgen. Die BWB-Leitung wird jeweils für eine Funktionsperiode von fünf Jahren ernannt.