Regierung auch für Deckelung bei "Luxuspensionen"

Geht es nach Türkis-Grün, sollen alle Pensionen, die über 2.333 Euro liegen, ab dem kommenden Jahr nur um maximal 35 Euro erhöht werden.

Koalition will "Luxuspensionen" um maximal 35 Euro anheben

Davon betroffen wären mehrere tausend Personen u.a. bei der Nationalbank, den ÖBB, in der E-Wirtschaft, in den Kammern und Sozialversicherungen sowie in ausgelagerten Gesellschaften der Länder.

Einen entsprechenden Antrag will die Koalition am Freitag in den Nationalrat einbringen und auch gleich beschließen. Allerdings brauchen ÖVP und Grüne dafür auch die Opposition, weil ein derartiger Beschluss nur mit Verfassungsmehrheit möglich wäre. Die beiden Klubobleute August Wöginger und Sigrid Maurer gehen davon aus, "dass die SPÖ sich hier nicht entziehen wird und der Deckelung zustimmt", wie sie gegenüber der APA erklärten. Gespräche mit der Opposition wollen die Koalitionsparteien noch am heutigen Donnerstag aufnehmen.