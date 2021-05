Regenbogenfahne wird vor Parlament gehisst

Am heutigen Montag wird vor dem Haupteingang des Parlaments am Josefsplatz die Regenbogenfahne gehisst.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie wird heute, Montag, nach der Sondersitzung des Nationalrats vor dem Haupteingang des Parlaments am Josefsplatz die Regenbogenfahne gehisst. Sie wird auch am Dienstag hängen bleiben. Das Parlament will damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen, teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit.