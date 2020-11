Regenbogenfahne gehisst: Grüne solidarisieren sich mit Pussy Riots

Eine Pussy-Riot-Aktivistin hat in Moskau eine Regenbogenfahne gehisst und wurde deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Wiener Grünen wollen die Strafe übernehmen.

Die Grünen solidarisieren sich mit den Pussy-Riot-Aktivistinnen, die in Moskau für das Hissen einer Regenbogenfahne zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind. Sie biete den Pussy-Riot-Frauen eine Kostenübernahme von 166 Euro an, teilte die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, am Dienstag in einer Aussendung mit. "Das Hissen einer Regenbogenfahne darf nicht als Straftat behandelt werden, nicht in Russland und in keinem Land der Welt", so Ernst-Dziedzic.