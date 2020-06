Regenbogen-Auto-Corso umrundete Wiener Ring

Rund 200 Fahrzeuge sind am späten Samstagnachmittag auf der Wiener Ringstraße unterwegs gewesen. Dabei handelte es sich um eine Ersatz-Veranstaltung für die abgesagte Regenbogenparade.

Normalerweise fällt die Regenbogenparade mit bunt verzierten Party-Trucks und Hunderttausenden feiernden Menschen auf. Heuer mussten die Organisatoren die Veranstaltung Pandemie-bedingt deutlich schrumpfen lassen. Doch das Ziel war dennoch das gleiche: Nämlich auf die Lage von LGBTIQ-Personen in Österreich und über die Grenzen hinweg aufmerksam zu machen - also homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen.

Glitzer und Einhörner am Wiener Ring

Politik am Wiener Ring

Kurz vor dem Start des Corsos war auch die Politik am Wort. Der auch für Antidiskriminierung zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sah in der Veranstaltung ein "starkes Zeichen" und erinnerte in seiner kurzen Rede daran: "Wien sagt: 'Wen immer du liebst, Wien liebt dich.'" Im Anschluss sprachen Vertreter der Grünen und der NEOS. Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen war mit dabei - zumindest virtuell. Via Facebook sendete er eine Grußbotschaft, wobei er die Zuseher aufforderte: "Lassen Sie uns gemeinsam gegen Diskriminierung und Rassismus auftreten und Grund- und Freiheitsrechte verteidigen. Nur wenn Menschen für ihre Rechte eintreten, kann die Welt zu einem besseren Ort werden."