Reform des Unterbringungsetzes auf den Weg gebraucht

Am Freitag hat das Justizministerium die siebenwöchige Begutachtung des Gesetzesentwurfs zur Reform des Unterbringungsgesetzes gestartet.

Ziel der Reform sei es, neben der besseren Vorbeugung von Selbst- und Fremdgefährdung die Rechte von psychiatrischen Patientinnen und Patienten zu stärken und ihre Betreuung zu verbessern. Der Gesetzesentwurf sei in einem mehrjährigen Prozess unter breiter Einbindung von Experten in 40 Sitzungen erarbeitet worden. Auf die "Brunnenmarktkommission" und deren Erkenntnisse gehen etwa die geplante bessere Vernetzung der Einrichtungen sowie klare Zuständigkeiten der Sicherheitsbehörden und damit eine durchgängige Betreuung psychisch Kranker in der Unterbringung zurück. "Damit soll Fällen wie dem Brunnenmarktmord in Zukunft besser vorgebeugt werden", wurde betont.