Reform des Maßnahmenvollzugs in finaler Phase

Die Reform des Maßnahmenvollzugs ist in ihrer finalen Phase. Wie die APA aus Koalitionskreisen erfuhr, wird bereits in der kommenden Woche mit einem Durchbruch gerechnet. Details gibt es freilich vorerst nicht. So ist etwa noch unklar, ob auch Terrorverdächtige ein Fall für den Maßnahmenvollzug werden könnten.