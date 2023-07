Reform der Sexualpädagogik in der Schule nimmt weiter Form an

An den österreichischen Schulen nimmt die Reform der Sexualpädagogik nun weiter Form an.

Vier Mitglieder des Experten-Boards wurden bestellt

Schulexterne Vereine sollen nur noch dann für Aufklärungsarbeit in den Unterricht geholt werden, wenn sie in einem Webtool des Bildungsministeriums gelistet sind. Daraus können Schulen dann frei wählen. Jeder Verein, der sich anmeldet, wird ausführlich begutachtet, ausgeschlossen wird jedoch niemand. Hintergrund des neuen Verfahrens waren Diskussionen um den auch an Schulen tätigen christlichen Sexualkundeverein TeenSTAR, in dessen Schulungsmaterialien u.a. Homosexualität als heilbares Identitätsproblem und Selbstbefriedigung als schädlich dargestellt wurden, wie Ende 2018 bekannt wurde. Außerdem wurden kein Sex vor der Ehe und natürliche Empfängnisverhütung propagiert. Mittlerweile wurden diese Materialien laut dem Verein überarbeitet.