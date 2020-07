Reed Exhibitions Österreich streicht 90 Arbeitsplätze

Der Messebetreiber Reed Exhibitions Österreich streicht an den Standorten in Wien, Salzburg und Düsseldorf 90 Arbeitsplätze.

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag berichteten, will sich der Veranstalter künftig auf die großen Formate konzentrieren. Die Durchführung kleinerer Messen wird ab 2021 an zwei Partner zunächst für vier Jahre auf Lizenzbasis vergeben.

Personalabbau in Wien und Salzburg

Vom Personalabbau sind im Messebereich 53 Arbeitsplätze betroffen - 25 von 78 in Salzburg sowie 28 von 72 in Wien. Auch bei der auf Messebau und Messetechnik spezialisierten Tochtergesellschaft STANDout wird der Rotstift angesetzt: Von den 240 Mitarbeitern müssen 37 Beschäftigte gehen, drei davon in der kleinen Außenstelle in Düsseldorf. Die Entscheidung wurde den Beschäftigten am Montagmorgen im Rahmen einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Die Vorgaben für den Personalabbau seien von der Konzernmutter Reed Exhibitions in London gekommen.