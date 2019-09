Red Bull Salzburg vs. Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Trotz des Führungstreffers der Wiener Austria konnte Red Bull Salzburg das Bundesligaspiel am Samstag dominieren. Trainer Jesse Marsch blickt daher auch zuversichtlich auf das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool.

Die Saison von Fußballmeister Salzburg läuft weiter nach Plan. Am Samstag ließ sich auch die B-Elf von einem frühen Rückstand gegen die Austria nicht beirren, siegte schließlich 4:1 (2:1) und darf dem vereinshistorischen Höhepunkt am Mittwoch in Liverpool mit Zuversicht entgegenblicken. "Wenn wir all unsere Leidenschaft hineinlegen, dann haben wir Möglichkeiten", sagte Trainer Jesse Marsch.