Red Bull Salzburg schlägt auch Rapid Wien

In der Fußball-Bundesliga hat Serienmeister Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren.

Salzburg geht gegen Rapid Wien früh in Führung

Die Gefahr, dass diese Erfolgsserien der "Bullen" vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick reißen könnten, war von Beginn an nicht spürbar. Rapid Wien wehrte sich zwar tapfer und setzte in Abwesenheit des verletzten Guido Burgstaller auf Marco Grüll an vorderster Front, doch die Gastgeber hatten das Geschehen im Griff.

In der neunten Minute verzog Oscar Gloukh noch aus guter Position, vier Minuten später flankte der Israeli zur Mitte, Simic stand goldrichtig und netzte zum 1:0 ein. Zunächst wurde das Tor wegen eines angeblichen Abseits von Gloukh aberkannt, aber der VAR schritt ein und gab den Treffer. So durfte der 19-jährige Kroate über sein erstes Bundesliga-Tor jubeln. Beim 2:0 kam der Ball über Mads Bistrup und Karim Konate zu Simic, der Moritz Oswald anschoss und dann im zweiten Versuch vollendete. Von Rapid Wien war in der Offensive wenig zu sehen, Matthias Seidl probierte es in der 11. und 45. Minute, scheiterte aber an Salzburgs Schlussmann Alexander Schlager.