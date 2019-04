Red Bull Salzburg gewinnt Cup-Halbfinale gegen GAK: Die Stimmen zum Spiel

Red Bull Salzburg hat im ÖFB-Cup-Halbfinale am Mittwochabend gegen den GAK mit 6:0 gesiegt. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Marco Rose (Salzburg-Trainer): “Wir waren heute spielfreudig, aber auch bereit zu arbeiten. In der ersten Hälfte waren wir top. Wir haben die Aufgabe souverän gestaltet, die Jungs waren von Anfang an da. Der GAK würde im oberen Drittel der Zweiten Liga reüssieren. So ein Verein gehört über kurz oder lang in die Bundesliga. Zu meiner Zukunft sage ich nichts. Wir haben noch große Ziele, darauf gilt es, sich zu konzentrieren. Meine Zukunft ist heute nicht wichtig.”