Recycling: dm sammelt leere Plastikflaschen wieder ein

Kundinnen und Kunden haben bei dm in Österreich ab sofort die Möglichkeit, ihre restentleerten Flaschen wieder in die dm Filialen zurückzubringen und so die Umwelt zu schonen.

Pro Jahr fallen in Österreich unglaubliche eine Million Tonnen an Kunststoffabfällen an, ein Drittel davon sind Kunststoffverpackungen. Nur 25 Prozent werden aktuell wiederverwertet. Denn allzu oft finden sich Kunststoffe im Restmüll und auch was ordnungsgemäß in der gelben Tonne oder im gelben Sack entsorgt wird, landet zu einem großen Teil in der Verbrennung.

Verpackungsrücknahme bei dm

Wenn erdölbasierte Stoffe in Form von CO₂ in unserer Atmosphäre „entsorgt“ werden, hat das aber nicht nur negative Folgen für unser Klima, sondern führt auch dazu, dass für Kunststoffverpackungen immer wieder neues Plastik aus fossilen Rohstoffen benötigt wird. „Wir wollen den Anteil an Recyclingmaterial in den Verpackungen unserer dm Marken deutlich erhöhen, doch es gibt zu wenig Alt-Kunststoff“, berichtet dm Geschäftsführer Harald Bauer.



Ab sofort warten in allen dm Filialen eigene Aufsteller oder eine Schütte im bestehenden Wertstoff-Sammelmöbel im Eingangsbereich auf die Rückgabe der leeren Plastikverpackungen. Gesammelt werden weiße und trübe Plastikflaschen von Kosmetik- und Reinigungsprodukten (keine PET-Getränkeflaschen). Um durch den Abtransport keine unnötigen CO2-Emissionen zu verursachen, nimmt der dm Logistikpartner Quehenberger das gesammelte Material am Rückweg von der Filialbelieferung mit ins dm Verteilzentrum in Enns.

Aus Plastikflaschen werden wieder Plastikflaschen

Im Anschluss an eine Vorsortierung durch die ARA+ kann das sortenreine Plastik dann beim Recycler in Deutschland in hochwertiges Rezyklat und in einem nächsten Schritt in neue Flaschen verwandelt werden. „Gemeinsam mit unseren Kunden können wir so sicherstellen, dass Wertstoffe im Kreislauf gehalten werden und aus Flaschen wieder Flaschen werden“, betont Harald Bauer.