"Rechtsextremisten-Kreuzfahrt" auf der Donau wurde abgesagt

Im Juni 2019 hätte die "Rechtsextremisten-Kreuzfahrt" auf der Donau stattfinden sollen. Nun wurde die Veranstaltung abgesagt.

Das teilte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen hatte, am Mittwoch mit. Demnach sei der Veranstalter “selbst vom politischen Hintergrund getäuscht” worden und habe die Reise aus Sicherheitsgründen gecancelt, so der Stadtchef in einer Aussendung.