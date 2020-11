Rechtsexpertise hält geplantes neues Taxler-Gesetz für verfassungswidrig

Experten-Unterstützung erhalten nun die heimischen Taxler, die sich weiter gegen die geplante Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes wehren - sehen sie doch darin den "Todesstoß für Branche".

Experte sieht in Gesetzesnovelle Gefahr von Lohndumping und Preiswucher

"Die kürzlich präsentierte Novelle 2020 zum Gelegenheitsverkehrsgesetz schafft innerhalb des bestehenden zusammengeführten Gewerbes zwei unterschiedliche Ausübungsarten mit jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen: einerseits das 'klassische' Taxi, das am Standplatz steht oder durch Heranwinken geordert wird und wo die Preisermittlung zwecks Taxameter passiert, andererseits jenes Taxi, dessen Leistungen im Weg eines Kommunikationsdienstes (also durch Bestellung per App, Telefon etc.) gebucht werden und das weder festgesetzten Tarifen unterliegt noch Fahrpreisanzeiger einsetzt", erklärte Konrad Lachmayer, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Sigmund Freud Privatuniversität, am Donnerstag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer (WKÖ).