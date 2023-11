Der ehemalige Politiker Matthias Strolz startete am Freitag gemeinsam mit Kurt Razelli die Tournee für ihr neues Album "Back to Earth" im Innsbrucker Treibhaus.

Matthias Strolz in Innsbruck: Recht hohle Effekthascherei mit Lebensweisheiten

Denn, so viel wurde auch klar: die beiden Bühnenprotagonisten waren, wie Strolz in einer seiner zahlreichen Ansprachen verkündete, "fünf Jahre weg gewesen" und es habe sie dann nach ihrer Rückkehr aus dem All "g'rissen", was denn so alles auf der Erde passiere. Um das zu belegen wurde tief in die Pathos-Kiste gegriffen und auch in Richtung Rammstein-Brachialität gedacht: "Ich muss siegen" brachte urmenschliche Bedürfnisse in wenig subtiler Weise auf die Bühne, auf der sich Strolz - mittlerweile ohne Helm - mit Maske und Uniform-Hut als wenig liebenswerter Diktator in Szene setzte.