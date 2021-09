Rechnungshof warnte vor Medikamenten-Engpässe

Eine Prüfung des Rechnungshofs des Jarhes 2018 ergab, dass es schon vor der Coronakrise Engpässe bei der Lieferung von Medikamenten in Österreich gegeben habe.

Schon vor der Coronakrise haben in Österreich Engpässe bei Medikamenten bestanden, die zu hohen Kosten im Spitalsbereich geführt haben. Das ergab eine Rechnungshofprüfung über Arzneimittellieferungen aus dem Jahr 2018, mit der sich der Rechnungshofausschuss des Nationalrats am Dienstag befasste. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker empfahl die Einrichtung einer speziellen Bewertungsinstanz.

Kraker gegen "Spitalstourismus" in Österreich

Diese Stelle für den Einsatz von Medikamenten im stationären Bereich sollte neben der Preisregulierung auch dafür sorgen, dass es in Österreich keinen "Spitalstourismus" gibt, so Kraker laut der Parlamentskorrespondenz. Dieser kann entstehen, da es je nach Bundesland unterschiedliche Beschaffungsformen gibt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zufolge existiert die Bewertungsinstanz bereits als Pilotprojekt der Bundesländer. Aufgrund positiver Erfahrungen sei eine Überführung dieser Einrichtung, deren Kosten der Bund trägt, in den Regelbetrieb geplant.