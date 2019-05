Reaktionen auf das Strache Video im Netz: Rücktrittsaufforderung und "Bumsti Ciao"

Nach der Veröffentlichung des belastenden Videos von Vizekanzler HC Strache explodierte vor allem auf Twitter das Meldungsaufkommen. Neben Rücktrittsaufforderungen und Gerüchten über ein Koalitions-Aus und mögliche Neuwahlen gab es auch satirische Beiträge.

Twitter-Jubel gab es ob der Enthüllungen bei Polit-Berater Rudolf Fußi, der Strache in der Vergangenheit oft kritisiert hatte und von diesem deshalb auch schon geklagt wurde – zuletzt wegen des Postens eines Fotos, das Strache gemeinsam mit mutmaßlichen Identitären am Wirtshaustisch zeigte. “Straches Freund Felix Baumgartner hat mich als Berufstrinker bezeichnet. Das bin ich nicht. Aber jetzt reiss ich mir ein Flascherl auf. Oder ok. Mehrere”, postete Fußi am Freitag auf Twitter.