Die "At Eight" Bar erstrahlt in neuem Glanz.

Die "At Eight" Bar erstrahlt in neuem Glanz. ©The Ring Hotel, Wien

Die "At Eight" Bar erstrahlt in neuem Glanz. ©The Ring Hotel, Wien

Re-Opening: "Drings" Bar im The Ring Hotel heißt nun "At Eight"

Neuer Name, neues Design, neue Karte: Nach ihrem Makeover zeigt sich die ehemalige "Drings" Bar im The Ring Hotel in der Wiener City nun als "At Eight" mit einigen Newcomern im Programm.

Vormals unter dem Namen "Drings" bereits beliebte Adresse für Nachtschwärmer, strahlt die Bar im Relais & Châteaux Hotel The Ring seit der Re-Opening Party am Abend des 29. Oktober 2019 als "At Eight" in neuem Glanz.

Mit dem neuen Namen wird der Bogen zur prestigeträchtigen Adresse des Palais gespannt, das die Bar beherbergt: Kärntner Ring 8.

Neues Flair und Newcomer bei Cocktails und Barfood

Eingebettet in gedämpftes Licht, Electro-Swing-Sounds, sanfte Erdnuancen, Samt und Gold-Akzente fühlen sich Liebhaber der gehobenen Barkultur nun noch heimischer. Besonderer Eyecatcher: Der Metallvorhang hinter der Flaschenwand.

Neu sind neben dem Look auch einige Signature Cocktails und Barfood mit Anspruch. Neben Klassikern auf der Cocktail-Karte wie einer ausgezeichneten Bloody Mary und einem unvergleichlichen Cosmopolitan, kredenzt der Barchef völlig neue Drinks wie etwa den MoEIGHTo, eine hauseigene Mojito-Variation, die durch ihr belebendes Bergamottearoma bezaubert. Oder den neuen Lady’s Ring, eine blumig duftende Komposition aus Crémant de Loire Rose, Chambord, Rosensirup, Grand Marnier und Lavendel Tonic.

Auch ein Blick auf die Barfood-Karte ist vielversprechend. Vom in Butterschmalz herausgebackenen Kalbsschnitzerl über ein exzellentes Rindertartar bis hin zum The Ring Burger, den Barflys schon jetzt als besonderes Highlight verstehen, reicht der Reigen des neuen Barfood-Konzepts im At Eight.