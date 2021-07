RB Leipzig verleiht Stürmer Ohio an die Austria Wien

Leipzig-Spieler Noah Ohio wird an die Wiener Austria verliehen. Der 19-jährige Stürmer soll nach dem Abgang von Patrick Wimmer den Angriff der Veilchen verstärken.

Austria Wien hat mit Noah Ohio einen schnellen Offensivspieler ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der 18-Jährige für eine Saison von der U19 von RB Leipzig ausgeliehen. Der niederländische Junioren-Nationalspieler lief vergangene Saison leihweise für Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie auf und hatte seine Ausbildung zuvor in den Akademien von Manchester United und City genossen.