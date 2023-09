Razzien in Wiener Hooligan-Szene: NS-Kutten und Waffen gefunden

Laut Angaben des Innenministeriums sind bei Hausdurchsuchungen bei Personen der rechtsextremen Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien" zahlreiche NS-Devotionalien gefunden worden.

Hausdurchsuchungen bei rechtsextremer Hooligan-Gruppe "Unsterblich Wien"

Am frühen Morgen am Mittwoch koordinierte die DSN zeitgleich sieben Hausdurchsuchungen sowie die sofortige Einvernahme und Sicherstellung in Niederösterreich und Wien nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien. "Bei den Verdächtigen konnten zahlreiche NS-Devotionalien, Kutten, Waffen, Handys, Datenträger und kleine Mengen Suchtmittel sichergestellt werden", hieß es am Freitag aus dem Innenministerium. Besonders relevant seien die sichergestellten Kutten, da auf diesen stilisierte und leicht abgewandelte "SS-Totenköpfe" als Aufnäher abgebildet seien. Damit traten die Mitglieder immer wieder öffentlich auf. Die Gruppierung war auch bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen immer wieder zu sehen.