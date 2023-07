Razzien in Kärnten durch Polizei: Das ist der Grund

Am Donnerstag zog die Polizei nach dem Großeinsatz in Kärnten Bilanz. Der Einsatz der von Montag bis Mittwoch angedauerte, hatte für Aufsehen gesorgt.

all

all

self

self

Razzien der Polizei in Kärnten mit neun Festnahmen

"Es handelt sich dabei um den größten kriminalpolizeilichen Einsatz, den wir in Kärnten je hatten", sagte der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk. Pro Tag waren rund 200 Beamte im Einsatz: Von Bundeskriminalamt, Cobra und Bereitschaftseinheit, außerdem Diensthundestaffeln, Suchtgiftermittler und Beamte des Bundeswesens für Fremdenwesen und Asyl. Die Einsätze fanden in den Bezirken Villach-Stadt und -Land sowie in Feldkirchen statt.