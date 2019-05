Razzia in Wiener Rotlichtmilieu: Mehrere Studios geschlossen

Bei einer Kontrolle von zehn Rotlichtstudios in Wien mussten mehrere geschlossen werden. Es wurden nicht nur bürokratische Mängel festgestellt, sondern auch hygienische Probleme offengelegt.

In Wien gibt es 20 an sich behördlich genehmigte Rotlichtlokale, die ohne offiziellen Betreiber ihre Geschäfte laufen lassen. Bei einer Razzia an zehn Standorten sind am Donnerstag fünf solcher Sexstudios umgehend geschlossen worden, drei weitere will die Polizei noch per Bescheid zusperren zu lassen.Ohne Chef “übernimmt niemand Anzeigen, niemand muss Strafe oder Steuern zahlen”, umriss Wolfgang Langer, Leiter des Referats für Prostitutionsangelegenheiten der Landespolizeidirektion, gegenüber der APA das Problem. Hier werde ein Schlupfloch im Wiener Prostitutionsgesetz von 2011 ausgenützt: Bei der Genehmigung gab es noch einen Betreiber, irgendwann meldet dieser sich ab und niemand folgt nach. Die Geschäfte laufen aber weiter. Angewendet werde diese Masche vornehmlich für kleinere Sexstudios mit ein, zwei Stundenzimmern.