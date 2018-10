Razzia gegen "Staatsverweigerer": Auch zwei Wiener festgenommen

Bei einer Razzia gegen sogenannte "Staatsverweigerer" wurden am Dienstag sechs Verdächtige festgenommen, zwei davon in Wien.

Razzia auch in Wien

Sprecher Christian Kroschl bestätigte am Donnerstag einen Bericht der “Kronen Zeitung”, wonach die Razzia bereits am Dienstag gegen 6.00 Uhr in Kärnten, der Steiermark, Nieder- und Oberösterreich sowie in Wien erfolgte. 13 Anordnungen für Hausdurchsuchungen an 19 Örtlichkeiten lagen den knapp 300 Beamten der Razzia als Grundlage vor.