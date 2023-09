Raumfahrt: Kampf um Sonne und Mond

Wem gehört der Mond? Die USA möchten mit dem Artemis-Programm einen Stützpunkt errichten und vom Mond aus Marsmissionen starten.

Angebote an andere Nationen, sich dieser Mission anzuschließen, sind an vertragliche Vereinbarungen gebunden. So dürfen nur Vertragspartner die Rohstoffe des Mondes ausbeuten. Der kalte Krieg um die Vorherrschaft ist schon entbrannt, bevor klar ist, was zu holen ist.