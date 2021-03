Rauferei nach Drohung mit Schusswaffe in Wien

Am Montagabend kam es in Wien-Ottakring zu einem Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem 22-Jährigen. Der Ältere bedrohte seinen Widersacher mit einer Waffe, was zu einer Rauferei führte.

Ein 37-jähriger Pole soll im Bereich der Gaullachergasses einen 22-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin soll es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Kontrahenten gekommen sein. Nachdem sich das Opfer schließlich in einer Wohnung einschließen konnte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

Festnahme in Wien-Liesing