Rauchverbot: SPÖ, NEOS und JETZT einigen sich auf Antrag

Am Mittwoch einigten sich die SPÖ, NEOS und JETZT auf einen gemeinsamen Antrag zum Rauchverbot.

SPÖ, NEOS und JETZT haben sich auf einen gemeinsamen Antrag zum Rauchverbot geeinigt. Das erfuhr die APA nach einem Treffen der jeweiligen Gesundheitssprecher im Nationalrat am Mittwoch. Zudem werde man einen Fristsetzungsantrag einbringen, damit die Gesetzesmaßnahme noch im Juli beschlossen werden kann. Die drei Parteien hoffen zudem, dass sich auch die ÖVP dem Antrag anschließen wird.

Initiatoren des "Don't Smoke"-Volksbegehrens erfreut

Die am Mittwoch publik gewordene Einigung der SPÖ, NEOS und JETZT auf einen gemeinsame Antrag für ein Rauchverbot in der Gastronomie wird von den Initiatoren des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens "Don't Smoke" begrüßt. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Krebshilfepräsident Paul Sevelda zeigten sich in einer Aussendung zuversichtlich, dass auch die ÖVP den Antrag unterstützten werde.