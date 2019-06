Rendi-Wagner will eine Mehrheit für das Rauchverbot finden.

Rauchverbot in der Gastronomie: Rendi-Wagner kündigte Antrag an

Am Sonntag kündigte SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner an, einen Antrag für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einreichen zu wollen. Dieser könnte noch im Juli beschlossen werden.

Die SPÖ hat am Sonntag angekündigt, im Nationalrat eine Mehrheit für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie finden zu wollen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner werde daher im Juni-Plenum einen entsprechenden Antrag einbringen, der bereits am 26.6. im Gesundheitsausschuss behandelt werden und im Juli im Parlament beschlossen werden könnte.

Fast 14.000 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr an den Folgen des Rauchens, viele davon am Passivrauchen. “Jetzt geht es um die Gesundheit der Bevölkerung und nicht um parteipolitisches Kalkül”, appelliert Rendi-Wagner.