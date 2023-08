Rauchpause zu lang: Mann kletterte auf ICE-Kupplung

Wegen einer Rauchpause verpasste ein 41-jähriger in Deutschland die Weiterfahrt seines Zuges. Der Mann kletterte daher auf die Kupplung zwischen wzei ICE-Waggons.

Die Bundespolizei teilte am Dienstag mit, dass der Mann am Montag auf der Fahrt von Dortmund nach Wien am Bahnhof im niederbayerischen Plattling die Pause einlegte. Als der Zug anfuhr, die Türen waren schon geschlossen, stieg er kurzerhand auf die Kupplung zwischen zwei Waggons.