Rauchgase bei Küchenbrand in NÖ eingeatmet: Ein Verletzter

Öl, das in einem Kochtopf am Herd überhitzte, dürfte einen Küchenbrand gestern, Freitag, im Bezirk Amstetten ausgelöst haben. Das Feuer war kurz nach 16.00 Uhr in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses in Stephanshart ausgebrochen, berichtete die Polizei. Der 25-jährige Wohnungsmieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Amstetten gebracht.