Rauch gegen einen großen Gipfel mit Ärztekammer

Ungeachtet einer Einladung der neun Präsidenten der Landesärztekammern, will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) keinen groß angelegten Gipfel abhalten.

"Ich halte von Gipfeltreffen nicht wahnsinnig viel. Sie haben es an sich, dass sie hoch oben stattfinden. Die Luft ist dünn und es kommt nicht viel raus", sagte er am Montag zur APA in Innsbruck. Bei der Ärztekammer ortete der Minister aber jedenfalls "Bewegung".

Gesundheitsminister Rauch will keinen Gipfel mit Ärztekammer

Stattdessen wolle er alle für eine Gesundheitsreform wichtigen Akteure "einzeln, auch informell treffen", sagte Rauch am Rande einer Pressekonferenz. Er wolle damit Schritt für Schritt nach wie vor den Schulterschluss von Sozialversicherungen, Ärztekammer und Bundesländer forcieren, so der Gesundheitsminister weiter. "Im Rahmen des Finanzausgleichs gibt es dazu ein wichtiges Zeitfenster für Reformen", hielt er fest. In dieser Sache gelte es, "an mehreren Schrauben zu drehen". Vor allem müsse auch der "Nutzen für die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen".