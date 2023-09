Rauch appelliert nach Streit an Wiener Ärztekammer

Im eskalierten Streit in der Wiener Ärztekammer appelliert Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an alle Beteiligten, "zur Vernunft zurückzukehren".

Er hoffe, dass "die Gesprächsfähigkeit wiederhergestellt wird", sieht der Minister diese derzeit ob der chaotischen Zustände offenbar nicht gegeben. Man brauche die Ärztekammer als Verhandlungspartner in vielen Materien, betonte Rauch im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Streit in Wiener Ärztekammer eskalierte

Rauch rief die Ärztekammer dazu auf, den Konflikt in ihren Reihen ausräumen - "weil ich schon mittlerweile finde, dass eine Standesvertretung auch darauf achten muss, welches Bild gibt sie nach außen ab", richtete der Minister aus. Er appelliere an alle Parteien - und da gebe es inzwischen viele, "man verliert leicht den Überblick, wer jetzt gerade aktuell wen geklagt hat" - "zur Vernunft zurückzukehren" und die Gesprächsbasis zueinander wieder herzustellen, meinte Rauch. "Wir brauchen die Ärztekammer als Standesvertretung, auch als Verhandlungspartner" in vielen Materien. Er hoffe, dass da jetzt die Vernunft wieder einkehre und "die Gesprächsfähigkeit wiederhergestellt wird".