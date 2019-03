Raubüberfall mit Küchenmesser auf Trafik in Baden: Hinweise erbeten

Ein noch unbekannter Täter überfiel am Samstagvormittag mit einem Küchenmesser eine Trafik in Baden und flüchtete mit der Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat am Samstagvormittag eine Trafik in Baden überfallen. Der maskierte Mann hatte eine Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht, erbeutete einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag und flüchtete in unbekannte Richtung, teilte die Exekutive mit. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Die Stadtpolizei Baden ermittelt.