Raub geplant: LKA Wien nimmt fünf Personen in Steyr fest

In Steyr konnte ein Raub auf ein Wohnobjekt durch das LKA Wien mit Unterstützung des EKO Cobra verhindert werden. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Offenbar hatten mehrere Personen einen Raub in Steyr geplant. In der Nacht auf Freitag ist es in der Stadt in Oberösterreich zu einem Zugriff durch das LKA Wien mit Unterstützung des EKO Cobra gekommen. Fünf Männer wurden "auf frischer Tat festgenommen", berichtete die Wiener Polizei in einer Aussendung.