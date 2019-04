"Ratten-Gedicht": Schieder will keine Koalition mit der FPÖ

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, ist nach dem "Ratten-Gedicht" strikt gegen jede Koalition mit der FPÖ.

Auch die Zusammenarbeit Roter mit Blauen im Burgenland und in Linz habe er immer schon abgelehnt, sagte er am Mittwoch in der “ZiB2” – und kritisierte scharf die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz. Deren Koalition mit der FPÖ bedeute “großen Schaden” für Österreichs Ansehen im Ausland.