Rathaus wird zur Partylocation für Wiens Jugendliche

Das Wiener Rathaus wird zur Partylocation für Jugendliche: Wo sonst Bürgermeister, der Gemeinderat oder Magistratsabteilungen ihren Aufgaben nachgehen, wird am 16. November ordentlich gefeiert.

WienXtra lädt Jugendliche in den prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses ein, um mit ihnen die Demokratie und Mitbestimmung in der Gesellschaft zu feiern - und das ordentlich: Interpreten wie EsRAP, At Pavillon, Querfunk oder Lukas Leon sowie die DJs Alex Augustin und Dalia Ahmed sorgen für den richtigen Partysound.