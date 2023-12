"Rat auf Draht": Anfragen wegen Gewalt gegen Kinder stiegen an

Mehr als 2.900 Beratungsgespräche gab es im Vorjahr laut Angaben von "Rat auf Draht".

Immer mehr Betroffene wenden sich wegen Gewalterfahrungen - körperlich oder seelisch, im digitalen Raum, in der Familie oder in der Schule - an Rat auf Draht, die Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Beratungsgespräche zu diesem Thema nahmen 2022 im Vergleich zum Jahr davor um 16,42 Prozent auf 2.935 zu, berichtete die Organisation am Donnerstag. In den ersten drei Quartalen heuer seien es 2.176 Gespräche gewesen, was für 2023 ein ähnlich hohes Niveau erwarten lasse.