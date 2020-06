Rassismus in Österreich: ZARA beklagt hohe Dunkelziffer

Laut der Beratungsstelle Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) gibt es in Österreich vor allem bei rassistischen Vorfällen mit der Polizei eine große Hemmschwelle, diese zu melden. Das führe unweigerlich zu einer großen Dunkelziffer.

Seit vielen Jahren verzeichnet die Beratungsstelle ZARA einen Anstieg an rassistischen Vorfällen in Österreich. Doch seien diese nur die "Spitze des Eisbergs", betont Geschäftsführerin Caroline Kerschbaumer im Gespräch mit der APA.

Alltagsrassismus wird nicht bei jedem Vorfall gemeldet

Vorfälle im Zusammenhang mit der Exekutive seien jedenfalls eine "Konstante" in der Arbeit der Beratungsstelle Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) und vor 20 Jahren auch ein Mitgrund für die Gründung des Vereins gewesen. Nun arbeitet ZARA in Sachen Bewusstseinsbildung auch mit der Polizei zusammen. Das funktioniere gut, "wir schätzen den Raum für Dialog und ich habe auch das Gefühl, wir werden als Organisation gehört und ernst genommen", berichtet Kerschbaumer. Die Entwicklungen seien jedoch langsam, sagt die Rassismusexpertin auf die Frage, warum es trotz entsprechender Schulungen noch immer so viele Vorfälle gibt.

"Gefährlicher Gewöhnungseffekt" bei Hasssprache

Die aktuellen Anti-Rassismus-Proteste und vor allem die hohe Beteiligung an der Demonstration nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Wien zeigten, dass Rassismus ein weltweites Thema sei, das "angesprochen werden muss. Das ist lange so gut wie nicht passiert. Derzeit ist es aber unmöglich, nicht Position zu beziehen und zu negieren, dass wir ein Problem mit Rassismus in Österreich haben", sagt die ZARA-Chefin.