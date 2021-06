Raser-Paket: So scharf soll in Zukunft gestraft werden

Höhere Strafen für Raser, längerer Führerscheinentzug und im schlimmsten Fall wird das Auto beschlagnahmt. Das sind die Details des neuen Raser-Paketes, das mit 1. September in Kraft treten soll.

Für Raser wird es nun ernst: Am Mittwoch legt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) das sogenannte Raser-Paket als Regierungsvorlage im Ministerrat vor. Die Strafen werden erhöht, außerdem wird die Beteiligung an illegalen Straßenrennen als neues Delikt eingezogen. Das Paket soll nach dem Beschluss im Parlament mit 1. September in Kraft treten.