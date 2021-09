Am Samstag wurden drei Raser in Wien-Favoriten und Liesing erwischt.

Raser in Wien geblitzt: Um 90 km/h zu schnell unterwegs

Am Samstag wurden in Wien-Favoriten und auf der A2 in Liesing mehrere Raser von der Polizei erwischt.

Im Zuge schwerpunktmäßiger Geschwindigkeitskontrollen mittels mobilem Radarmessfahrzeug wurde am Samstag gegen 19:00 Uhr ein Autoauf der Laaer-Berg-Straße in WIen-Favoriten statt den erlaubten 50 km/h mit 141 km/h gemessen.

Raser in Wien-Favoriten und Liesing geblitzt

Zwei weitere Autos wurden auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Liesing ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Der erste gegen 21:00 Uhr statt den erlaubten 80 km/h mit 165 km/h und gegen 22:45 Uhr der zweite mit 173 km/h an derselben Stelle. Allen drei Lenkern droht eine erhebliche Geldstrafe und ein Führerscheinentzugsverfahren.