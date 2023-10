Raser bretterten mit über 200 km/h über A4 und A5 in NÖ

Viel zu schnell sind zwei Auto- und ein Motorradfahrer auf Straßen in Niederösterreich unterwegs gewesen.

Der Raser auf der A5 bei Großkrut war bereits am Freitagnachmittag aufgefallen. Am Steuer eines Pkw mit tschechischem Kennzeichen saß laut Polizei ein 24-jähriger slowakischer Staatsbürger. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Am Samstagnachmittag wurde der Tempobolzer auf einem Motorrad mit Kennzeichen Steyr-Land in Lunz am See mit viel zu hoher Geschwindigkeit gemessen.