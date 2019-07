Rasender E-Bike-Fahrer mit 65 km/h in Wien-Josefstadt unterwegs

Am Donnerstagabend wurde ein E-Bike-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h im Bereich des Hernalser Gürtels von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Am Donnerstagabend wurden Polizisten auf einen E-Bike-Fahrer aufmerksam, der im Bereich Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt offensichtlich zu schnell unterwegs war.

E-Bike-Fahrer war mir 65 km/h unterwegs

Der Lenker konnte, ohne dabei in die Pedale zu treten, bergauf auf rund 65 km/h beschleunigen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte eruiert werden, dass eine Beschleunigung mittels "Gashebel" auf bis zu 70 km/H möglich wäre, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte.